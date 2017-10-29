Расходы современного поколения мусульман на туризм к 2025г превысят $100 млрд в год

Современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру, и каждому государству, желающему воспользоваться этим, необходимо сделать свой туристический сектор более дружественным для них, считают эксперты.

Согласно исследованию, проведенному Mastercard совместно с мусульманским туристическим порталом HalalTrip, мусульмане в возрасте от 18 до 36 лет к 2025 году будут тратить на путешествия более $100 млрд в год - это вдвое больше, чем в 2016 году.

В целом расходы представителей этой религии всех возрастов на туризм к указанному году могут увеличиться втрое.

"Определенно, это упускаемый из вида сегмент, и туристической отрасли необходимо обратить внимание на него и подготовиться к удовлетворению его потребностей", - цитирует агентство Bloomberg эксперта аналитической компании Phocuswright Inc., ориентированный на сферу туризма, Дугласа Куинби.

"В ряде стран, население которых преимущественно составляют мусульмане, быстро растет средний класс и, соответственно, спрос на туризм", - отмечает эксперт.

В настоящее время основными направлениями для путешествующих мусульман являются Малайзия и Индонезия - государства, где основная часть населения исповедует ту же религию.

Популярными направлениями также являются Япония, Таиланд и Австралия, где туризм является ключевой сферой экономического роста. В этих странах появляется все больше туристических мест, ориентированных на мусульман.

Так, в японской префектуре Окаяма, начали открываться рестораны, отели и другие объекты, сертифицированные для приема мусульман. На информационном портале для туристов-мусульман, посещающих Японию - Halal Media Japan Co. - говорится, что местный бизнес начал устанавливать контакты с мечетями, чтобы больше узнать об особенностях жизни мусульман и обеспечить улучшение сервиса.

В Южной Корее был организован фестиваль халяльных ресторанов с целью привлечения представителей мусульманской религии.

Австралии, тем временем, еще предстоит многое сделать в этом направлении: опрос более 2 тыс. человек, проведенный на этой неделе, показал, что примерно половина выступает за введение частичного запрета на въезд мусульман-иммигрантов в страну.

Количество мусульман, выезжающих за рубеж с целью туризма, как ожидается, увеличится до 156 млн к 2020 году на фоне роста числа представителей этой религии в целом.

Их число по всему миру может приблизиться к 3 млрд к 2060 году, что на 70% выше уровня 2015 года, говорится в исследовании Mastercard и HalalTrip.

Согласно исследованию, к 2030 году почти треть мирового населения в возрасте от 15 до 29 лет будут мусульманами.