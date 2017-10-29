Сомалийские службы безопасности задержали трех напавших на гостиницу в Могадишо, еще двое убиты

Службам безопасности Сомали удалось задержать боевиков из состава группы, которая накануне после двойного теракта предприняла попытку атаки на гостиницу Nasa-Hablod 2 близ дворца президента Сомали в Могадишо, сообщают западные СМИ.

"Пять вооруженных человек штурмовали здание, двое из них были убиты, а остальные взяты в плен. Службы безопасности до сих пор ищут пострадавших, мы пока что не знаем точного числа пострадавших", - приводят СМИ слова представителя министерства безопасности Сомали, сказанные журналистам.

Накануне террорист-смертник привел в действие установленную в автомобиле бомбу у гостиницы Nasa-Hablod 2, расположенной около резиденции президента. Через несколько минут поблизости взорвался микроавтобус, груженный взрывчаткой. Затем последовало нападение на отель.

По данным СМИ, погибшими считаются 14 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".