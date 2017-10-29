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Дальнее зарубежье 29.10.2017 12:44

Сомалийские службы безопасности задержали трех напавших на гостиницу в Могадишо, еще двое убиты

Службам безопасности Сомали удалось задержать боевиков из состава группы, которая накануне после двойного теракта предприняла попытку атаки на гостиницу Nasa-Hablod 2 близ дворца президента Сомали в Могадишо, сообщают западные СМИ.

"Пять вооруженных человек штурмовали здание, двое из них были убиты, а остальные взяты в плен. Службы безопасности до сих пор ищут пострадавших, мы пока что не знаем точного числа пострадавших", - приводят СМИ слова представителя министерства безопасности Сомали, сказанные журналистам.

Накануне террорист-смертник привел в действие установленную в автомобиле бомбу у гостиницы Nasa-Hablod 2, расположенной около резиденции президента. Через несколько минут поблизости взорвался микроавтобус, груженный взрывчаткой. Затем последовало нападение на отель.

По данным СМИ, погибшими считаются 14 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

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Тэги: СОМАЛИ, ТЕРАКТ, НАПАВШИЕ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]