Поисковикам удалось обнаружить в море обломки пропавшего российского вертолета Ми-8

Обломки российского вертолета Ми-8, пропавшего 26 октября, найдены на дне моря на глубине 209 м, сообщил центр координации спасательных операций Норвегии.
Согласно сообщению на сайте центра, обломки обнаружены в 2,2 км к северо-востоку от Ис-фьорда, расположенного на западном берегу острова Западный Шпицберген.
В центре отметили, что теперь после обнаружения обломков полиция займется поиском экипажа вертолета.
Между тем как сообщил "Интерфаксу" источник в международных службах авиационного поиска и спасения, "на глубине 178 м обнаружены предположительно предметы характерные для кабины российского вертолета и личные вещи членов экипажа".
По словам источника, говорить об обнаружении фрагментов фюзеляжа пока преждевременно.
"На место из Мурманска направляются российские водолазы с глубоководным робототехническим оборудованием, чтобы исследовать дно", - сказал он.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, 26 октября летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. В 15:35 по местному времени (17:35 по бакинскому) в спасательный центр поступило сообщение, что вертолет пропал, 10 минут спустя факт катастрофы был подтвержден губернатором Шпицбергена. По факту случившегося Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 130 раз - Минобороны Азербайджана
Хады Раджабли стал кавалером ордена "За службу Родине" 2-ой степени, Муса Гасымлы – ордена "Шохрат"
Санкционированный митинг оппозиции в Баку завершился без инцидентов - полиция
НАР получила право беспошлинно экспортировать в Турцию товаров на $100 млн в год
Баку и Анкара обсуждают Преференциальное торговое соглашение – глава Минэкономики Азербайджана
"Белавиа" переходит на зимнее расписание и увеличивает число рейсов в Варшаву, Амстердам, Стамбул и "Жуковский"
Расходы современного поколения мусульман на туризм к 2025г превысят $100 млрд в год
Комиссии МОК по расследованию нарушений антидопинговых правил в РФ обещают в скором времени завершить свою работу
Цены на турпакеты в Турцию следующим летом останутся на уровне текущего года - эксперт
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Buta Airways провела презентацию в Санкт-Петербурге
ВТБ (Азербайджан) подключился к системе платежных терминалов Easy Pay
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»