Поисковикам удалось обнаружить в море обломки пропавшего российского вертолета Ми-8

Обломки российского вертолета Ми-8, пропавшего 26 октября, найдены на дне моря на глубине 209 м, сообщил центр координации спасательных операций Норвегии.

Согласно сообщению на сайте центра, обломки обнаружены в 2,2 км к северо-востоку от Ис-фьорда, расположенного на западном берегу острова Западный Шпицберген.

В центре отметили, что теперь после обнаружения обломков полиция займется поиском экипажа вертолета.

Между тем как сообщил "Интерфаксу" источник в международных службах авиационного поиска и спасения, "на глубине 178 м обнаружены предположительно предметы характерные для кабины российского вертолета и личные вещи членов экипажа".

По словам источника, говорить об обнаружении фрагментов фюзеляжа пока преждевременно.

"На место из Мурманска направляются российские водолазы с глубоководным робототехническим оборудованием, чтобы исследовать дно", - сказал он.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, 26 октября летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. В 15:35 по местному времени (17:35 по бакинскому) в спасательный центр поступило сообщение, что вертолет пропал, 10 минут спустя факт катастрофы был подтвержден губернатором Шпицбергена. По факту случившегося Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.