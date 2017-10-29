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Дальнее зарубежье 29.10.2017 14:53

Рухани заявил о недоверии администрации США

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая в воскресенье в парламенте, заявил, что стремление США внести изменения в соглашение по ядерной программе Тегерана наносит значительный ущерб репутации Вашингтона.

"Администрация страны, которая нарушает международные обязательства предыдущей администрации (США - ИФ), не заслуживает доверия" - приводит слова Х.Рухани иранское агентство "Тасним".

При этом президент назвал любые призывы Вашингтона пересмотреть соглашение "нелепыми".

Кроме этого, в ходе выступления Х.Рухани заявил о праве Ирана "производить и хранить любое оружие, необходимое нам для защиты нашей территориальной ценности".

По словам президента, Иран "строил ракеты, строит и продолжит так поступать". Он уточнил, что "это не на нарушает какие-либо международные процедуры и не противоречит резолюции (СБ ООН - ИФ) 2231".

В 2015 году Иран и "шестерка" стран - Великобритания, Китай, Германия, Россия, США и Франция - достигли соглашения по иранскому атому, которое позволило снять с Тегерана международные санкции.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку, заключенную при его предшественнике. 13 октября Д.Трамп сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий этого договора. По словам президента, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

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Тэги: РУХАНИ, США, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]