Рухани заявил о недоверии администрации США

Президент Ирана Хасан Рухани, выступая в воскресенье в парламенте, заявил, что стремление США внести изменения в соглашение по ядерной программе Тегерана наносит значительный ущерб репутации Вашингтона.
"Администрация страны, которая нарушает международные обязательства предыдущей администрации (США - ИФ), не заслуживает доверия" - приводит слова Х.Рухани иранское агентство "Тасним".
При этом президент назвал любые призывы Вашингтона пересмотреть соглашение "нелепыми".
Кроме этого, в ходе выступления Х.Рухани заявил о праве Ирана "производить и хранить любое оружие, необходимое нам для защиты нашей территориальной ценности".
По словам президента, Иран "строил ракеты, строит и продолжит так поступать". Он уточнил, что "это не на нарушает какие-либо международные процедуры и не противоречит резолюции (СБ ООН - ИФ) 2231".
В 2015 году Иран и "шестерка" стран - Великобритания, Китай, Германия, Россия, США и Франция - достигли соглашения по иранскому атому, которое позволило снять с Тегерана международные санкции.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку, заключенную при его предшественнике. 13 октября Д.Трамп сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий этого договора. По словам президента, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 130 раз - Минобороны Азербайджана
Хады Раджабли стал кавалером ордена "За службу Родине" 2-ой степени, Муса Гасымлы – ордена "Шохрат"
Санкционированный митинг оппозиции в Баку завершился без инцидентов - полиция
НАР получила право беспошлинно экспортировать в Турцию товаров на $100 млн в год
Баку и Анкара обсуждают Преференциальное торговое соглашение – глава Минэкономики Азербайджана
"Белавиа" переходит на зимнее расписание и увеличивает число рейсов в Варшаву, Амстердам, Стамбул и "Жуковский"
Расходы современного поколения мусульман на туризм к 2025г превысят $100 млрд в год
Комиссии МОК по расследованию нарушений антидопинговых правил в РФ обещают в скором времени завершить свою работу
Цены на турпакеты в Турцию следующим летом останутся на уровне текущего года - эксперт
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Buta Airways провела презентацию в Санкт-Петербурге
ВТБ (Азербайджан) подключился к системе платежных терминалов Easy Pay
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»