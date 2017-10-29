Смещенный президент Каталонии может попросить убежища у Бельгии - бельгийский госсекретарь

Президент Каталонии Карлес Пучдемон, отправленный в отставку правительством Испании, может запросить убежища у Бельгии, заявил в воскресенье бельгийский госсекретарь по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен.

"Никакая просьба пока не поступала, но события быстро развиваются. Посмотрим, что будет происходить в ближайшие часы и дни", - сказал Т.Франкен в интервью телеканалу VRT.

"Наблюдая обстановку, давление Мадрида и предвидя возможный тюремный приговор, который он рискует получить, можно задаться вопросом, будет ли у него адекватный судебный процесс. Это создает для нас деликатную дипломатическую ситуацию в отношениях с Испанией", - добавил государственный секретарь.

Как сообщали бельгийские СМИ, смещенный президент Каталонии дал понять несколько дней назад, что готов просить убежища в одной из европейских стран. Испанское правительство угрожает К.Пучдемону судебным преследованием из-за резолюции о независимости Каталонии, за которую проголосовал в пятницу каталонский парламент.

"Вопрос должен решать бельгийский судья. И есть еще процедура убежища. Если он получит убежище, то будет трудно экстрадировать его в Испанию. Наше законодательство воспрепятствует этому", - объяснил Т.Франкен.