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Дальнее зарубежье 29.10.2017 15:31

Смещенный президент Каталонии может попросить убежища у Бельгии - бельгийский госсекретарь

Президент Каталонии Карлес Пучдемон, отправленный в отставку правительством Испании, может запросить убежища у Бельгии, заявил в воскресенье бельгийский госсекретарь по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен.

"Никакая просьба пока не поступала, но события быстро развиваются. Посмотрим, что будет происходить в ближайшие часы и дни", - сказал Т.Франкен в интервью телеканалу VRT.

"Наблюдая обстановку, давление Мадрида и предвидя возможный тюремный приговор, который он рискует получить, можно задаться вопросом, будет ли у него адекватный судебный процесс. Это создает для нас деликатную дипломатическую ситуацию в отношениях с Испанией", - добавил государственный секретарь.

Как сообщали бельгийские СМИ, смещенный президент Каталонии дал понять несколько дней назад, что готов просить убежища в одной из европейских стран. Испанское правительство угрожает К.Пучдемону судебным преследованием из-за резолюции о независимости Каталонии, за которую проголосовал в пятницу каталонский парламент.

"Вопрос должен решать бельгийский судья. И есть еще процедура убежища. Если он получит убежище, то будет трудно экстрадировать его в Испанию. Наше законодательство воспрепятствует этому", - объяснил Т.Франкен.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]