Смещенный президент Каталонии может попросить убежища у Бельгии - бельгийский госсекретарь

Президент Каталонии Карлес Пучдемон, отправленный в отставку правительством Испании, может запросить убежища у Бельгии, заявил в воскресенье бельгийский госсекретарь по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен.
"Никакая просьба пока не поступала, но события быстро развиваются. Посмотрим, что будет происходить в ближайшие часы и дни", - сказал Т.Франкен в интервью телеканалу VRT.
"Наблюдая обстановку, давление Мадрида и предвидя возможный тюремный приговор, который он рискует получить, можно задаться вопросом, будет ли у него адекватный судебный процесс. Это создает для нас деликатную дипломатическую ситуацию в отношениях с Испанией", - добавил государственный секретарь.
Как сообщали бельгийские СМИ, смещенный президент Каталонии дал понять несколько дней назад, что готов просить убежища в одной из европейских стран. Испанское правительство угрожает К.Пучдемону судебным преследованием из-за резолюции о независимости Каталонии, за которую проголосовал в пятницу каталонский парламент.
"Вопрос должен решать бельгийский судья. И есть еще процедура убежища. Если он получит убежище, то будет трудно экстрадировать его в Испанию. Наше законодательство воспрепятствует этому", - объяснил Т.Франкен.
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