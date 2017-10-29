Баку и Анкара обсуждают Преференциальное торговое соглашение – глава Минэкономики Азербайджана

Азербайджан и Турция в настоящее время обсуждают Преференциальное торговое соглашение, заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Азербайджан и Турция реализуют ряд совместных стратегических проектов. Это и Южный газовый коридор, строительства НПЗ STAR, Petkim. Введение в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс позволит увеличить транзитный потенциал наших стран», - сказал Ш.Мустафаев в субботу в Игдыре на турецко-азербайджанском бизнес-форуме, сообщает Минэкономики.

По его словам, в январе-сентябре 2017 года наблюдается существенный рост взаимного товарооборота.

Ш.Мустафаев отметил, что в настоящее время стороны «обсуждают Преференциальное торговое соглашение».

Министр подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане действуют более 3 тыс. компаний с турецким капиталом, в Турции – около 2 тыс. компаний с азербайджанским капиталом. «Турецкие инвестиции в экономику Азербайджана оцениваются в $11,7 млрд, азербайджанские в экономику Турции - $10,1 млрд», - добавил министр.

Ш.Мустафаев отметил, что в дальнейшем проведении совместных действий будет способствовать расширению экономического сотрудничества.

Преференциальные торговые соглашения - соглашение стран о предоставлении друг другу определенных преференций (преимуществ в виде снижения налогов, таможенных пошлин, освобождения от платежей, предоставления выгодных кредитов) перед третьими странами, которые не участвуют в данном соглашении.

А.Азизов