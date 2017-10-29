НАР получила право беспошлинно экспортировать в Турцию товаров на $100 млн в год

Аграрная и промышленная продукция, произведенная в Нахчыванской автономной республике (НАР) Азербайджана, на сумму порядка $100 млн ежегодно будет импортироваться Турцию без уплаты таможенных пошлин, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Н.Зайбекчи на турецко-азербайджанском бизнес-форуме в Игдыре 28 октября заявил, что кабинет министров Турции принял решение о том, что 43 наименования товаров (13 аграрных и 30 промышленных), которые производятся или могут быть производиться в НАР, будут освобождены от уплаты импортных таможенных пошлин при их поставках в Турцию.

По его словам, данное решение позволит ежегодно беспошлинно ввозить в Турцию товаров на сумму $100 млн, произведенных в НАР.

Н.Зейбекчи добавил, что данное решение позволит расширить торговые связи.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, в свою очередь, приветствовал данное решение и отметил, что оно позволит экспортировать в Турцию аграрную и промышленную продукцию, производимую в НАР.

А.Азизов