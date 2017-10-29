Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9782 RUR   0.0294 GBR   2.2324 TRY   0.4447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 30° Завтра 14° 26° 31 Окт 12° 18° 1 Ноя 16°

Бизнес и законодательство 29.10.2017 16:58

НАР получила право беспошлинно экспортировать в Турцию товаров на $100 млн в год

Аграрная и промышленная продукция, произведенная в Нахчыванской автономной республике (НАР) Азербайджана, на сумму порядка $100 млн ежегодно будет импортироваться Турцию без уплаты таможенных пошлин, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Н.Зайбекчи на турецко-азербайджанском бизнес-форуме в Игдыре 28 октября заявил, что кабинет министров Турции принял решение о том, что 43 наименования товаров (13 аграрных и 30 промышленных), которые производятся или могут быть производиться в НАР, будут освобождены от уплаты импортных таможенных пошлин при их поставках в Турцию.

По его словам, данное решение позволит ежегодно беспошлинно ввозить в Турцию товаров на сумму $100 млн, произведенных в НАР.

Н.Зейбекчи добавил, что данное решение позволит расширить торговые связи.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, в свою очередь, приветствовал данное решение и отметил, что оно позволит экспортировать в Турцию аграрную и промышленную продукцию, производимую в НАР.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАХЧЫВАН, ЭКСПОРТ, БЕСПОШЛИННЫЙ


Похожие новости


NAZ начал производство Crossover и модели с автоматической коробкой передач

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]