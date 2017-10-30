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СНГ 30.10.2017 11:12

Китайское агентство опровергло сообщения о смерти российской 14-летней модели в результате переутомления

Смерть российской 14-летней девочки, которая по контракту работала в китайском модельном агентстве, не была вызвана переутомлением в результате переработки, сообщил представитель работодателя.

"Мы опечалены тем, что потеряли ангела", - написал в китайском аналоге твиттера соцсети Weibo один из представителей компании ESEE.

Он опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что девочка слишком много работала на Шанхайской неделе моды.

Исполнительный директор ESEE Чжэн И рассказал китайской англоязычной газете Global Times, что девочка работала не более восьми часов, как и все другие модели, и скончалась через шесть дней после закрытия мероприятия.

Владе Дзюбе из Перми в ноябре должно было исполнится 15 лет. Она работала на компанию ESEE по трехмесячному контракту. В минувший вторник она почувствовала себя плохо, была госпитализирована. Но врачи оказались бессильны, и девочка скончалась в пятницу.

По сообщению российской англоязычной газеты Siberian Times, она страдала менингитом.

По китайскому законодательству, на работу, связанную с культурными, спортивными и другими аналогичными мероприятиями могут наниматься дети младше 16 лет при наличии разрешения властей.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, МОДЕЛЬ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]