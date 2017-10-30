Китайское агентство опровергло сообщения о смерти российской 14-летней модели в результате переутомления

Смерть российской 14-летней девочки, которая по контракту работала в китайском модельном агентстве, не была вызвана переутомлением в результате переработки, сообщил представитель работодателя.
"Мы опечалены тем, что потеряли ангела", - написал в китайском аналоге твиттера соцсети Weibo один из представителей компании ESEE.
Он опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что девочка слишком много работала на Шанхайской неделе моды.
Исполнительный директор ESEE Чжэн И рассказал китайской англоязычной газете Global Times, что девочка работала не более восьми часов, как и все другие модели, и скончалась через шесть дней после закрытия мероприятия.
Владе Дзюбе из Перми в ноябре должно было исполнится 15 лет. Она работала на компанию ESEE по трехмесячному контракту. В минувший вторник она почувствовала себя плохо, была госпитализирована. Но врачи оказались бессильны, и девочка скончалась в пятницу.
По сообщению российской англоязычной газеты Siberian Times, она страдала менингитом.
По китайскому законодательству, на работу, связанную с культурными, спортивными и другими аналогичными мероприятиями могут наниматься дети младше 16 лет при наличии разрешения властей.
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