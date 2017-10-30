В Киргизии принято постановление о поддержке предпринимателей, пострадавших из-за ситуации на границе с Казахстаном

Правительство Киргизии приняло постановление о поддержке предпринимателей, пострадавших от усиления контроля со стороны Казахстана на киргизско-казахской границе.
"Сегодня мной подписывается постановление правительства о поддержке субъектов предпринимательства, которое направлено на облегчение налоговых, таможенных и кредитных условий для отечественных предпринимателей, пострадавших из-за усиления контроля на киргизско-казахской границе", - заявил в понедельник премьер-министр Киргизии Сапар Исаков в ходе совещания правительства.
"Мы должны сделать так чтобы наши предприниматели почувствовали поддержку, потому что сейчас они в этом нуждаются", - добавил он.
По его словам, постановление правительства о мерах государственной поддержке субъектов предпринимательства, в том числе перевозчиков, пострадавшим на киргизско-казахской границе принимается согласно статье налогового кодекса, где предусмотрена поддержка в силу непреодолимых обстоятельств.
"Согласно постановлению, до 1 декабря министерству экономики поручается организовать прием заявлений от пострадавших предпринимателей, а также разработать совместно с Таможенной службой проект закона о таможенном регулировании, предусматривающего таможенные льготы субъектам предпринимательства. Налоговой службе поручается предусмотреть отсрочку налоговых отчислений", - отметил он.
Премьер также сообщил, что согласно постановлению правительства, Национальному банку, финансовым организациям и Российско-Киргизскому Фонду развития рекомендуется провести целевые кредитные аукционы и реструктуризацию кредитов предпринимателей, пострадавших из-за ситуации на киргизско-казахской границе.
В свою очередь первый вице-премьер Киргизии Толкунбек Абдыгулов не видит причин для возникновения дефицита товаров из-за сложившейся ситуации на границе.
"Не надо паниковать о возможном возникновении дефицита каких-либо продуктов, в том числе первой необходимости из-за ситуации на границе с Казахстаном. Как вы знаете, весь большой бизнес работает с запасом, грузы к нам все равно будут приходить. Тем более, есть же альтернативные маршруты", - сообщил он в понедельник "Интерфаксу".
На вопрос, возможно ли полное закрытие границы со стороны Казахстана вице-премьер ответил, что "говорить, что граница с Казахстаном закрыта тоже нельзя. Надеемся, что мы найдем взаимопонимание в рамках либо Евразийской экономической комиссии, либо Всемирной торговой организации".
С 10 октября со стороны Казахстана был ужесточен режим пропуска людей и грузов на границе с Киргизией. Несмотря на неоднократные переговоры на уровне глав правительств, на КПП до сих пор наблюдается многокилометровая очередь из большегрузных машин.
Киргизия обратилась в ВТО и ЕАЭС для разрешения ситуации на границе с Казахстаном.
Казахстан объяснил усиление проверки на границе с плановой пограничной операцией и прошедшими в Киргизии 15 октября президентскими выборами.
25 октября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в рамках заседания межправительственного совет24 лега Евразийского экономического союза в Ереване заявил о наличии "серого импорта" из Киргизии, в связи с чем и был усилен контроль на казахско-киргизской границе.
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