Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9751 RUR   0.0293 GBR   2.2355 TRY   0.4502

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 27° Завтра 12° 18° 1 Ноя 10° 15° 2 Ноя 13°

Финансы 30.10.2017 11:07

Евро слабо укрепляется к доллару после резкого падения на прошлой неделе

Курс евро к доллару США слабо растет в понедельник после падения по итогам прошедшей недели, ставшего максимальным с начала текущего года.

Стоимость евро поднялась в ходе торгов до $1,1614 по сравнению с $1,1608 на закрытие рынка в пятницу. За минувшую неделю курс евро упал на 1,5% на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет MarketWatch.

Как сообщалось, ЕЦБ принял решение сократить ежемесячный объем выкупа активов в рамках программы QE до 60 млрд евро с 30 млрд евро с января 2018 года. При этом срок действия программы продлен до сентября следующего года.

Кроме того, трейдеры увидели "голубиные" сигналы в выступлении главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что Центробанк не будет поднимать ставки еще долгое время после завершения QE.

Укрепление доллара сдержали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп склоняется к кандидатуре Джерома Пауэлла в качестве следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США должен объявить свое решение относительно нового главы Федрезерва на этой неделе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Дж.Пауэлл, входящий в совет управляющих ФРС с 2012 года, является основным кандидатом на пост главы центробанка. Его позиция схожа с позицией действующего председателя Федрезерва Джанет Йеллен, которая скорее считается "голубиной", чем "ястребиной".

Курс доллара США относительно иены в понедельник составляет 113,65 иены против 113,67 иены по итогам предыдущей сессии. Пара евро/иена торгуется на уровне 131,98 иены по сравнению с 131,96 иены в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


Похожие новости


Доллар США дорожает, евро находится под давлением перед заседанием ЕЦБ Доллар дорожает в ожидании назначения нового главы ФРС Доллар США начал укрепляться после выхода статданных Доллар к евро снижается в пятницу на сигналах готовящегося ослабления стимулов ЕЦБ Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании публикации протокола сентябрьского заседания ФРС Доллар стабилен к евро и иене, турецкая лира резко дешевеет из-за конфликта Анкары с Вашингтоном

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]