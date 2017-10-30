Евро слабо укрепляется к доллару после резкого падения на прошлой неделе

Курс евро к доллару США слабо растет в понедельник после падения по итогам прошедшей недели, ставшего максимальным с начала текущего года.

Стоимость евро поднялась в ходе торгов до $1,1614 по сравнению с $1,1608 на закрытие рынка в пятницу. За минувшую неделю курс евро упал на 1,5% на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет MarketWatch.

Как сообщалось, ЕЦБ принял решение сократить ежемесячный объем выкупа активов в рамках программы QE до 60 млрд евро с 30 млрд евро с января 2018 года. При этом срок действия программы продлен до сентября следующего года.

Кроме того, трейдеры увидели "голубиные" сигналы в выступлении главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что Центробанк не будет поднимать ставки еще долгое время после завершения QE.

Укрепление доллара сдержали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп склоняется к кандидатуре Джерома Пауэлла в качестве следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент США должен объявить свое решение относительно нового главы Федрезерва на этой неделе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Дж.Пауэлл, входящий в совет управляющих ФРС с 2012 года, является основным кандидатом на пост главы центробанка. Его позиция схожа с позицией действующего председателя Федрезерва Джанет Йеллен, которая скорее считается "голубиной", чем "ястребиной".

Курс доллара США относительно иены в понедельник составляет 113,65 иены против 113,67 иены по итогам предыдущей сессии. Пара евро/иена торгуется на уровне 131,98 иены по сравнению с 131,96 иены в пятницу.