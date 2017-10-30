Президент Филиппин призвал начать переговоры с лидером КНДР

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о необходимости начать переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном и убедить его в том, что никто не собирается нападать на Северную Корею.

"Надо помнить, что он (Ким Чен Ын - ИФ) является лидером своего народа. Кем бы он себя ни провозглашал, кто-то должен вступить с ним в переговоры", - заявил президент журналистам в понедельник накануне отлета в Токио с визитом.

Он добавил: "Если кому-то удастся с ним связаться, надо ему сказать: "Друг мой, почему бы тебе не присоединиться ко мне за столом переговоров, мы все обсудим. Но никто с ним не говорит".

Президент отметил, что США, Японии, Южной Корее "и другим странам" следует заверить Ким Чен Ына в том, что никто ему не угрожает и попросить его прекратить угрожать ядерными атаками.

Р.Дутерте заявил также, что, по его мнению, Китай обладает значительным влиянием на Пхеньян. Одновременно он предостерег от опасных ошибок в противостоянии с Северной Кореей по ее ракетно-ядерной программе.