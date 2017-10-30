Россия с пониманием и уважением относится к решению Казахстана перейти на латиницу - посол

Россия уважает решение Казахстана о переводе казахской письменности на латинскую графику, заявил посол РФ в Казахстане Михаил Бочарников.
"Россия с пониманием и уважением относится к решению суверенного Казахстана о предстоящем переходе государственного языка на латиницу", - сказал М.Бочарников на встрече депутатов мажилиса Казахстана и Госдумы России в понедельник в Астане.
"При этом позиция русского языка, как мы можем судить по твердым заявлениям президента Нурсултана Абишевича Назарбаева и других официальных лиц Казахстана, сохранится, а преподавание языка и на нем в казахстанской средней школе продолжится, поскольку свободное владение граждан страны русским языком рассматривается руководством республики как важное культурное преимущество Казахстана", - отметил дипломат.
В конце прошлой недели президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, которым утвердил новый алфавит. Документом предусматривается поэтапный перевод казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года.
В апреле текущего года Н.Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. При этом глава государства заверил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.
"Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается", - отмечал президент.
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