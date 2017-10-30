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СНГ 30.10.2017 12:14

Россия с пониманием и уважением относится к решению Казахстана перейти на латиницу - посол

Россия уважает решение Казахстана о переводе казахской письменности на латинскую графику, заявил посол РФ в Казахстане Михаил Бочарников.

"Россия с пониманием и уважением относится к решению суверенного Казахстана о предстоящем переходе государственного языка на латиницу", - сказал М.Бочарников на встрече депутатов мажилиса Казахстана и Госдумы России в понедельник в Астане.

"При этом позиция русского языка, как мы можем судить по твердым заявлениям президента Нурсултана Абишевича Назарбаева и других официальных лиц Казахстана, сохранится, а преподавание языка и на нем в казахстанской средней школе продолжится, поскольку свободное владение граждан страны русским языком рассматривается руководством республики как важное культурное преимущество Казахстана", - отметил дипломат.

В конце прошлой недели президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, которым утвердил новый алфавит. Документом предусматривается поэтапный перевод казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года.

В апреле текущего года Н.Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода казахского алфавита на латиницу. При этом глава государства заверил, что с переходом казахского алфавита на латиницу страна не откажется от русского языка и использования кириллицы.

"Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана кириллица остается", - отмечал президент.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЯЗЫК, РОССИЯ, ДИПЛОМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]