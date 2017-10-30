На Баку приходится 76% ипотечных кредитов, выданных по линии АИФ

Количество ипотечных кредитов по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ), выданных гражданам, проживающим в Баку, на 30 сентября 2017 года составляет 15,236 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

На 30 сентября 2017 года по линии АИФ выдано 20,06 тыс. ипотечных кредита, в том числе 2,087 тыс. – в январе-сентябре 2017 года. Таким образом, на Баку приходится 76% всех ипотечных кредитов по линии фонда.

В Сумгайыте на 30 сентября 2017 года выдано 2,04 тыс. ипотечных кредита, Абшеронском районе (Хырдалан) – 1,296 тыс., Гяндже – 777, Нахчыване – 227, остальные – в других городах республики.

По данным фонда, на 1 октября 2017 года банки-агенты АИФ рефинансировали кредитов на сумму 762 млн манатов, в том числе 537 млн манатов – по коммерческим ипотечным кредитам, 225 млн манатов – по социальной ипотеке.

Чаще всего ипотечные кредиты берут лица в возрасте 18-29 лет (36,4% всех ипотечных кредитов), 30-35 лет (34%), старше 36 лет (29,6%).

По данным фонда, 93% выданных ипотечных кредитов связано с покупкой квартир в многоэтажных жилых зданиях, 7% - индивидуальных домов. При этом 28,2% ипотечных кредитов предоставлено на покупку жилья площадью 40-60 кв. метров, 27,8% - площадью 60-80 кв. м., 17% - площадью более 120 кв. м., остальное – др. площади.

В целом, стоимость 42,3% приобретенного в ипотеку жилья составляет 60-90 тыс. манатов, 37,6% - 30-60 тыс. манатов, 10,9% - 90-120 тыс. манатов, 1,1% - до 30 тыс. манатов, 8,1% - более 120 тыс. манатов.

Наиболее активно в ипотеку приобретают жилье женатые (68,7%), мужчины (82,9%). При этом, ежемесячный доход 45,5% заемщиков превышает 1,1 тыс. манатов.

Чаще всего в ипотеку жилью приобретают военнослужащие (21,2%), сотрудники банков и страховых компаний (21,5%), сферы энергетики (12,6%).

По состоянию на 30 сентября 2017 года АИФ для выдачи ипотечных кредитов получил из госбюджета средств на сумму 356 млн манатов, посредством размещения собственных облигаций привлек 590 млн манатов.

АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций.

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок – до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

А.Азизов