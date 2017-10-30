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Дальнее зарубежье 30.10.2017 12:28

Двух спасенных после пяти месяцев дрейфа на яхте американок доставили на базу ВМС США на Окинаве

Две женщины, которые в течение пяти месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане, в понедельник прибыли на базу ВМС США в префектуре Окинава на корабле американских военных, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

В конце прошлой недели экипаж американского военного корабля Ashland обнаружил яхту с двумя женщинами и двумя собаками на борту в 1,5 тыс. км от берегов Японии.

Дженнифер Аппель и Таша Фуаба около пяти месяцев назад отправились в плавание, намереваясь самостоятельно доплыть из Гонолулу до Таити, однако попали в шторм. В результате двигатель яхты был поврежден, а добраться до суши, используя парус, им не удалось.

Американки пытались отправлять сигналы о бедствии, однако все их попытки были безуспешными.

Выжить женщинам, которые изначально планировали провести в пути лишь 18 дней, удалось благодаря запасам круп и макарон.

Они рассказали, что поровну делили все продукты со своими двумя собаками - Зевсом и Валентином. По их словам, на тот момент, когда их спасли, их продовольственные запасы были практически полностью израсходованы.

По словам Дж.Аппель и Т.Фуабы, они уже практически потеряли надежду на спасение, когда увидели 27 октября корабль ВМС США, направлявшийся к ним.

"Когда я увидела серое судно на горизонте, меня начало трясти. Я была готова разрыдаться, я была настолько счастлива", - рассказала Дж.Аппель.

Между тем, женщины добавили, что, несмотря на произошедшее, они планируют в будущем вновь отправиться в плавание и добраться до Таити.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ЯХТА, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]