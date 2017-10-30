Двух спасенных после пяти месяцев дрейфа на яхте американок доставили на базу ВМС США на Окинаве

Две женщины, которые в течение пяти месяцев дрейфовали на яхте в Тихом океане, в понедельник прибыли на базу ВМС США в префектуре Окинава на корабле американских военных, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
В конце прошлой недели экипаж американского военного корабля Ashland обнаружил яхту с двумя женщинами и двумя собаками на борту в 1,5 тыс. км от берегов Японии.
Дженнифер Аппель и Таша Фуаба около пяти месяцев назад отправились в плавание, намереваясь самостоятельно доплыть из Гонолулу до Таити, однако попали в шторм. В результате двигатель яхты был поврежден, а добраться до суши, используя парус, им не удалось.
Американки пытались отправлять сигналы о бедствии, однако все их попытки были безуспешными.
Выжить женщинам, которые изначально планировали провести в пути лишь 18 дней, удалось благодаря запасам круп и макарон.
Они рассказали, что поровну делили все продукты со своими двумя собаками - Зевсом и Валентином. По их словам, на тот момент, когда их спасли, их продовольственные запасы были практически полностью израсходованы.
По словам Дж.Аппель и Т.Фуабы, они уже практически потеряли надежду на спасение, когда увидели 27 октября корабль ВМС США, направлявшийся к ним.
"Когда я увидела серое судно на горизонте, меня начало трясти. Я была готова разрыдаться, я была настолько счастлива", - рассказала Дж.Аппель.
Между тем, женщины добавили, что, несмотря на произошедшее, они планируют в будущем вновь отправиться в плавание и добраться до Таити.
Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана в конце декабря обсудят вопросы регионального сотрудничества
Посредники по Карабаху в середине ноября планируют встречу с главами МИД Азербайджана и Армении - Мамедъяров
Эрдоган отмечает стратегический характер азербайджано-турецкого сотрудничества
Алиев, Путин и Рухани 1 ноября в Тегеране обсудят развитие транспортного коридора Север-Юг – глава МИД Азербайджана
Азербайджан и Турция к 2022 году могут довести объем взаимных инвестиций до $30 млрд - Эрдоган
Турция стремится экспортировать туркменский газ в Европу через свою территорию - Эрдоган
Баку работает над возвращением женщин и детей, находящихся в Ираке, их численность превышает 100 человек – глава МИД Азербайджана
Ассоциация русской молодежи Азербайджана сформировала новый состав правления
На Баку приходится 76% ипотечных кредитов, выданных по линии АИФ
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В Баку состоялась встреча ветеранов Комсомола. Фоторепортаж
В Баку состоялось очередное заседание Попечительского совета программы московской поддержки азербайджанских студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»