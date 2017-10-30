Ассоциация русской молодежи Азербайджана сформировала новый состав правления

Выборы нового состава Правления Ассоциации русской молодежи Азербайджана (АРМА) состоялись в Центре русской культуры в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ассоциации.

Участие в организационном собрании по выборам нового состава правления АРМА приняли глава Русской общины (РО) Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, а также руководители городских и районных организаций РО.

В новый состав правления АРМА, председателем которого избран Роман Борискин, вошли 15 человек. Его заместителями стали Тимур Абдуллаев и Инна Эстрова.

Также сформирован новый состав Ревизионной комиссии организации.

На собрании были обсуждены перспективы развития АРМА, стоящие перед русской молодежью Азербайджана цели и задачи.

Р.Бабаев