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Социум 30.10.2017 11:21

Ассоциация русской молодежи Азербайджана сформировала новый состав правления

Выборы нового состава Правления Ассоциации русской молодежи Азербайджана (АРМА) состоялись в Центре русской культуры в Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ассоциации.

Участие в организационном собрании по выборам нового состава правления АРМА приняли глава Русской общины (РО) Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин, а также руководители городских и районных организаций РО.

В новый состав правления АРМА, председателем которого избран Роман Борискин, вошли 15 человек. Его заместителями стали Тимур Абдуллаев и Инна Эстрова.

Также сформирован новый состав Ревизионной комиссии организации.

На собрании были обсуждены перспективы развития АРМА, стоящие перед русской молодежью Азербайджана цели и задачи.

Р.Бабаев

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Тэги: РУССКИЕ, ОБЩИНА, МОЛОДЕЖЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]