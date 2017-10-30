Испанские министры намерены по минимуму вмешиваться в процесс управления Каталонией - газета

Члены правительства Испании, приступившие в понедельник в соответствии с распоряжением премьера Мариано Рахоя к управлению Каталонией, не планируют вносить изменения в существующую в каталонских органах исполнительной власти иерархию, пишет газета "Паис" со ссылкой на собственные источники.

М.Рахой призвал членов своего правительства обеспечить нормальное выполнение каталонскими ведомствами своих основных функций вплоть до местных выборов, которые пройдут 21 декабря.

При этом, учитывая, что руководители 11 основных структур женералитата (исполнительной власти) Каталонии отстранены Мадридом от работы, испанские министры первым делом намерены связаться со следующими в иерархии руководителями, чтобы убедиться, что те готовы к совместной работе.

По информации газеты, Мадрид не собирается проводить новые назначения на ключевые посты в Каталонии и не намерен вносить изменения в рабочие планы каталонского правительства.

"Мы спросим, какие основные рабочие вопросы находятся на повестке дня и попросим (каталонских коллег - ИФ) продолжать выполнять обязательства перед согражданами", - сказал газете один из членов испанского правительства.

"Нет никаких данных, указывающих на то, что члены центрального правительства собираются обосноваться в Каталонии. По словам источников, они собираются посещать Каталонию только в экстренных случаях и будут делать это максимально деликатно", - пишет газета.

Как сообщалось, правительство Испании в конце прошлой недели отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом. Эти меры последовали за объявлением каталонским парламентом независимости.

Планируется, что управление Каталонией из Мадрида продлится до декабрьских выборов в этом автономном сообществе.