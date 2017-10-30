Правительство Азербайджана планирует в 2021г произвести суда и плавучие средства на сумму 2,4 млрд манатов

Правительство Азербайджана прогнозирует на 2021 год производство судов и плавучих средств стоимостью 2 млрд 374,5 млн манатов, что на 46,4% больше прогнозного показателя по итогам 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
Согласно прогнозам, в 2017 году производство судов и плавучих средств составит на сумму 1 млрд 622 млн манатов.
В 2018 году стоимость работ, связанных с производством судов и плавучих средств, составит 1 млрд 784 млн манатов, в 2019 году – 1 млрд 962,4 млн манатов, в 2020 году – 2 млрд 158,6 млн манатов.
В 2016 году в Азербайджане были произведены суда и плавучие средства на сумму 2 млрд 426 млн манатов.
Как сообщалось, в Азербайджане 20 сентября 2013 года был введен в эксплуатацию судостроительный завод. Завод обладает мощностью производства 25 тыс. тонн металлоконструкции в год.
Производственные возможности завода, который не имеет аналогов в Каспийском бассейне, позволяют осуществлять строительство четырех кораблей грузоподъемной силой в 15 тыс. тонн, или двух танкеров с грузоподъемностью 70 тыс. тонн и четырех судов по снабжению морских оснований, а также ремонт 80-100 судов различного назначения.
Территория завода составляет 620 кв.м. Здесь построены причал длиной 1630 метров, пятиэтажное административное здание, учебный центр, различные офисы и склады, а также ряд других зданий.
Инвестиции в строительство в Азербайджане составили $470 млн.
Акционерами завода являются SOCAR (доля 65%), сингапурская Keppel (10%), "Азербайджанская инвестиционная компания" (25%).
Н.Аббасова
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