Косметическую фабрику запустили в Северной Корее в присутствии Ким Чен Ына, его жены и сестры

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе со своей супругой Ли Соль Чжу и сестрой Ким Ё Чен посетил фабрику по производству косметических средств в Пхеньяне, говорится в сообщении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

Агентство не уточняет дату приезда лидера КНДР на фабрику.

Сообщается, что Ким Чен Ын осмотрел несколько помещений фабрики, в том числе лабораторию по анализу косметики и отдел дизайна. Он заявил, что фабрика позволяет реализовать "мечты женщин, желающих быть более красивыми", отметил разнообразие продукции и ее "красивую упаковку".

Кроме того, северокорейский лидер также призвал "производить больше качественной косметики, представляющей международную конкурентоспособность".

После этого он сфотографировался с работниками фабрики, снимки получили распространение в интернете и западных СМИ.

За несколько недель до этого Ким Чен Ын посещал фабрику обуви, куда также ездил с супругой.

В свою очередь в посольстве России в КНДР сообщили, что отправившийся в понедельник в Москву на мероприятия к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции председатель пхеньянского горкома Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Су Гиль перед вылетом пообщался с послом России в КНДР Александром Мацегорой и, среди прочего, рассказал ему о запуске косметической фабрики.

"Ким Су Гиль рассказал, в частности, об успехах столичного строительного комплекса, в том числе о том, как шла реконструкция фабрики по производству косметических товаров "Ынхасу", которая на днях была пущена в строй в присутствии руководителя КНДР", - говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке" дипмиссии.