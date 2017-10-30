2017 год станет одной из самых ярких страниц в истории Азербайджана – помощник президента

Текущий год может стать одним из самых значимых в истории независимого Азербайджана, считает помощник президента страны по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов.
«2017 год войдет в историю независимого Азербайджана как одна из самых ярких страниц. В ряду великих исторических событий – после подписания Контракта Нового, 21-го века, (14 сентября 2017 года - ИФ), сегодня, 30 октября, - открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, сближающей страны и народы двух континентов», - написал Н.Мамедов на своей странице в соцсети facebook.
В понедельник в поселке Алят состоится официальная церемония открытия железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).
Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.
Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.
«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.
Р.Бабаев
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