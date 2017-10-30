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Дальнее зарубежье 30.10.2017 13:16

Европейские парламентарии обсудят в Таллине бюджет ЕС после Brexit

В Таллине в понедельник стартует двухдневная конференция парламентариев государств-членов ЕС и членов Европейского парламента, на которой будут рассмотрены вопросы, связанные с финансами, бюджетом и экономикой Евросоюза.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента Эстонии, политики обсудят перспективы развития экономического и валютного союза ЕС.

"Необходимо обсудить, каким будет бюджет ЕС после выхода Великобритании. Сегодня еще не ясно, как изменится многолетняя бюджетная стратегия ЕС. Тем важнее сейчас проанализировать разные сценарии", - рассказал председатель финансовой комиссии парламента Эстонии Ремо Холсмер (Remo Holsmer), который будет председательствовать на конференции.

Р.Холсмер отметил, что конференция также посвящена обмену опытом. "Поэтому у Эстонии появится возможность рассказать европейским коллегам о наших ИТ-решениях в сфере налогов, благодаря которым мы входим в число лучших в ЕС по эффективности сбора налогов", - пояснил он.

Межпарламентскую конференцию о стабильности, координировании экономики и управлении ЕС, которая пройдет в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза, откроет спикер парламента Эстонии Эйки Нестор (Eiki Nestor).

С докладами выступят комиссары Европейской комиссии Валдис Домбровскис (Valdis Dombrovskis) и Гюнтер Г.Эттингер (Gunther H. Oettinger).

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ЕС, БЮДЖЕТ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]