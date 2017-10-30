Шведская полиция подозревает экс-министра финансов Эстонии в педофилии

Бывшего министра финансов Эстонии Мадиса Ююрике (Madis Uurike) в Швеции подозревают в педофилии и насильственных действиях в отношении жертвы.
Полиция Стокгольма приняла от адвокатского бюро Матса Гарнештедта (Mats Carnestedt) заявление, в котором экс-министр обвиняется в педофилии. По словам предполагаемой жертвы, с его взрослением эти связи обрели характер насильственной гомосексуальности. Однако пока нет данных, будет ли возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник эстонская газета Postimees.
Сам М.Ююрике обвиняет жалобщика во лжи.
74-летний М.Ююрике ныне проживает в Швеции. В 1992-1994 годах он занимал пост министра финансов Эстонии, позднее был советником премьер-министра. Он был также членом аудиторского комитета Европейского инвестиционного банка, входил в состав ряда шведских предприятий, преподавал в университете города Упсала (Uppsala).
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