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Дальнее зарубежье 30.10.2017 13:37

Шведская полиция подозревает экс-министра финансов Эстонии в педофилии

Бывшего министра финансов Эстонии Мадиса Ююрике (Madis Uurike) в Швеции подозревают в педофилии и насильственных действиях в отношении жертвы.

Полиция Стокгольма приняла от адвокатского бюро Матса Гарнештедта (Mats Carnestedt) заявление, в котором экс-министр обвиняется в педофилии. По словам предполагаемой жертвы, с его взрослением эти связи обрели характер насильственной гомосексуальности. Однако пока нет данных, будет ли возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник эстонская газета Postimees.

Сам М.Ююрике обвиняет жалобщика во лжи.

74-летний М.Ююрике ныне проживает в Швеции. В 1992-1994 годах он занимал пост министра финансов Эстонии, позднее был советником премьер-министра. Он был также членом аудиторского комитета Европейского инвестиционного банка, входил в состав ряда шведских предприятий, преподавал в университете города Упсала (Uppsala).

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПОДОЗРЕНИЯ, ЭСТОНИЯ, ЭКС/МИНИСТР, ПОДОЗРЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]