Шведская полиция подозревает экс-министра финансов Эстонии в педофилии

Бывшего министра финансов Эстонии Мадиса Ююрике (Madis Uurike) в Швеции подозревают в педофилии и насильственных действиях в отношении жертвы.

Полиция Стокгольма приняла от адвокатского бюро Матса Гарнештедта (Mats Carnestedt) заявление, в котором экс-министр обвиняется в педофилии. По словам предполагаемой жертвы, с его взрослением эти связи обрели характер насильственной гомосексуальности. Однако пока нет данных, будет ли возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник эстонская газета Postimees.

Сам М.Ююрике обвиняет жалобщика во лжи.

74-летний М.Ююрике ныне проживает в Швеции. В 1992-1994 годах он занимал пост министра финансов Эстонии, позднее был советником премьер-министра. Он был также членом аудиторского комитета Европейского инвестиционного банка, входил в состав ряда шведских предприятий, преподавал в университете города Упсала (Uppsala).