Египет планирует скоро подписать соглашение о реализации ядерной программы - министр энергетики

Египет планирует в скором времени подписать соглашение о реализации своей ядерной программы.
Каир далеко продвинулся в переговорах с Россией по вопросу строительства первой АЭС в стране, заявил министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер в рамках международной министерской конференции МАГАТЭ в понедельник.
"Мы далеко продвинулись в подготовке всех стратегических договорённостей (по поводу строительства АЭС в Египте - ИФ.) с нашим стратегическим партнёром, Российской Федерацией. Мы также завершили все технические, финансовые и правовые аспекты", - сказал он.
М.Шакер отметил, что Египет принял решение о строительстве АЭС в связи с необходимостью изменения энергобаланса для снижения выбросов парниковых газов и экономии углеводородов, которые страна планирует использовать в нефтехимии. "У нас мало традиционных источников генерации электроэнергии. Постепенно истощается потенциал гидроэнергетики. После принятия специального плана по сокращению выбросов парниковых газов мы сократили использование угольных станций, однако потребность в энергии будет расти", - пояснил министр.
В этой связи развитие ядерной энергетики имеет для Египта стратегическое значение. "Надеюсь, в ближайшем будущем мы подпишем всеобъемлющее комплексное соглашение о реализации ядерной программы Египта", - сказал М.Шакер.
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