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Дальнее зарубежье 30.10.2017 13:54

Египет планирует скоро подписать соглашение о реализации ядерной программы - министр энергетики

Египет планирует в скором времени подписать соглашение о реализации своей ядерной программы.

Каир далеко продвинулся в переговорах с Россией по вопросу строительства первой АЭС в стране, заявил министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер в рамках международной министерской конференции МАГАТЭ в понедельник.

"Мы далеко продвинулись в подготовке всех стратегических договорённостей (по поводу строительства АЭС в Египте - ИФ.) с нашим стратегическим партнёром, Российской Федерацией. Мы также завершили все технические, финансовые и правовые аспекты", - сказал он.

М.Шакер отметил, что Египет принял решение о строительстве АЭС в связи с необходимостью изменения энергобаланса для снижения выбросов парниковых газов и экономии углеводородов, которые страна планирует использовать в нефтехимии. "У нас мало традиционных источников генерации электроэнергии. Постепенно истощается потенциал гидроэнергетики. После принятия специального плана по сокращению выбросов парниковых газов мы сократили использование угольных станций, однако потребность в энергии будет расти", - пояснил министр.

В этой связи развитие ядерной энергетики имеет для Египта стратегическое значение. "Надеюсь, в ближайшем будущем мы подпишем всеобъемлющее комплексное соглашение о реализации ядерной программы Египта", - сказал М.Шакер.

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Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, АЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]