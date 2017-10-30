Счетпалата рекомендует проект госбюджета Азербайджана на 2018г на рассмотрение парламента

Счетная палата рекомендует Милли Меджлису (парламенту) Азербайджана рассмотреть проект госбюджет на 2018 год.
"Коллегия Счетпалаты подготовила заключение по госбюджету на 2018 год и рекомендовала парламенту рассмотреть проект", - отмечается в сообщении палаты.
Кроме этого, палата рекомендовала парламенту рассмотреть проекты "Бюджета органа, осуществляющего социальное обеспечение и социальную защиту на 2018 год", и "Бюджета фонда страхования от безработицы на 2018 год".
Как сообщалось ранее, дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 778,7 млн манатов или 1,1% ВВП.
Согласно проекту, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в размере 20 млрд 127 млн манатов (рост на 20% по сравнению с прогнозом на 2017 год), расходы - 20 млрд 905,7 млн манатов (рост на 16,5%).
В структуре доходов трансферты из Государственного нефтяного фонда в госбюджет на 2018 год предусмотрены в размере 9 млрд 216 млн манатов или 45,8% всех бюджетных доходов.
Поступления по НДС на следующий год прогнозируются в размере 4 млрд 288 млн манатов, налога на прибыль - 2 млрд 320 млн манатов, налога с доходов физических лиц - 1 млрд 196 млн манатов, по таможенным пошлинам - 535 млн манатов, упрощенному налогу - 380 млн манатов, акцизам - 726 млн манатов.
Бюджетные поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций прогнозируются в 460 млн манатов
Остальные доходы будут получены по другим налогам и статьям.
В структуре расходов в 2018 году на оборону планируется направить 2 млрд 738,722 млн манатов, на социальную защиту и соцобеспечение - 2 млрд 197,182 млн манатов, на образование - 2 млрд 1,498 млн манатов, на здравоохранение - 740,661 млн манатов, на общегосударственные расходы - 3 млрд 620,257 млн манатов.
Государственные капвложения на следующий год предусмотрены в размере 4 млрд 924,2 млн манатов.
Бюджет на 2018 год рассчитан из цены на нефть в $45 за баррель.
Доходы госбюджета на 2017 год утверждены на уровне 16 млрд 766 млн манатов, расходы - 17 млрд 941 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется в 1 млрд 175 млн манатов или 1,8% ВВП.
А.Азизов
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