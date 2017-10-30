МГ ОБСЕ должна активизировать усилия для решения карабахского конфликта – Эрдоган

Нагорно-карабахский конфликт является кровоточащей раной и Азербайджана, и Турции, заявил турецкий президент Реджеб Тайип Эрдоган.
«Нагорно-Карабахский вопрос является кровоточащей район, как Азербайджана, так и нашей», - подчеркнул Р.Эрдоган в интервью азербайджанским СМИ.
По его словам, армяно-азербайджанский конфликт не найдет своего решения до тех пор, пока Армения не прекратит оккупацию азербайджанских территорий. «Необходимо незамедлительно прекратить оккупацию с соблюдением принципов территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана», - сказал президент Турции.
Р.Эрдоган осудил провокации Армении против мирного населения Азербайджана в зоне конфликта. «Наряду с оккупационной политикой Армении мы также проклинаем предпринимаемые в последнее время провокации, нацеленные против мирного населения. Такие действия, ни при каких случаях, не помогут обеспечению мира в регионе», - подчеркнул он.
Президент отметил необходимость активизации усилий международного сообщества с целью мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. «Международное сообщество во главе с Минской группой ОБСЕ должны более активно работать в направлении урегулирование нагорно-карабахской проблемы. В этом вопросе, как и во всех других, мы будем поддерживать справедливую позицию Азербайджана», - подчеркнул Р.Эрдоган.
Р.Бабаев
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