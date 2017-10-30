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Карабахский конфликт 30.10.2017 12:30

МГ ОБСЕ должна активизировать усилия для решения карабахского конфликта – Эрдоган

Нагорно-карабахский конфликт является кровоточащей раной и Азербайджана, и Турции, заявил турецкий президент Реджеб Тайип Эрдоган.

«Нагорно-Карабахский вопрос является кровоточащей район, как Азербайджана, так и нашей», - подчеркнул Р.Эрдоган в интервью азербайджанским СМИ.

По его словам, армяно-азербайджанский конфликт не найдет своего решения до тех пор, пока Армения не прекратит оккупацию азербайджанских территорий. «Необходимо незамедлительно прекратить оккупацию с соблюдением принципов территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана», - сказал президент Турции.

Р.Эрдоган осудил провокации Армении против мирного населения Азербайджана в зоне конфликта. «Наряду с оккупационной политикой Армении мы также проклинаем предпринимаемые в последнее время провокации, нацеленные против мирного населения. Такие действия, ни при каких случаях, не помогут обеспечению мира в регионе», - подчеркнул он.

Президент отметил необходимость активизации усилий международного сообщества с целью мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. «Международное сообщество во главе с Минской группой ОБСЕ должны более активно работать в направлении урегулирование нагорно-карабахской проблемы. В этом вопросе, как и во всех других, мы будем поддерживать справедливую позицию Азербайджана», - подчеркнул Р.Эрдоган.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ТУРЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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