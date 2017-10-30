Все шаги Тбилиси по экстрадиции Саакашвили будут предприняты исключительно в правовом контексте - глава МИД Грузии

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе считает, что возможная экстрадиция экс-президента Михаила Саакашвили из Киева в Тбилиси должна рассматриваться исключительно в правовом контексте.

"В отношении возможной экстрадиции Михаила Саакашвили, ответ правительства Грузии однозначен - вопрос должен рассматриваться исключительно в правовом контексте и все шаги будут сделаны соответственно", - сказал в понедельник журналистам М.Джанелидзе.

На прошлой неделе М.Саакашвили написал на своей странице в "Фейсбуке", что генеральная прокуратура Украины уже начала сбор документов для его задержания и экстрадиции в Грузию.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила журналистам, что грузинская прокуратура в сентябре этого года подтвердила украинским коллегам, что требование по экстрадиции М.Саакашвили, направленное в Киев еще два года назад, остается в силе.

М.Саакашвили обвиняется в Грузии в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств в особо крупных размерах. Экс-президент Грузии считает, что все обвинения против него политически мотивированы и не имеют документального обоснования.