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Регион 30.10.2017 15:13

Все шаги Тбилиси по экстрадиции Саакашвили будут предприняты исключительно в правовом контексте - глава МИД Грузии

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе считает, что возможная экстрадиция экс-президента Михаила Саакашвили из Киева в Тбилиси должна рассматриваться исключительно в правовом контексте.

"В отношении возможной экстрадиции Михаила Саакашвили, ответ правительства Грузии однозначен - вопрос должен рассматриваться исключительно в правовом контексте и все шаги будут сделаны соответственно", - сказал в понедельник журналистам М.Джанелидзе.

На прошлой неделе М.Саакашвили написал на своей странице в "Фейсбуке", что генеральная прокуратура Украины уже начала сбор документов для его задержания и экстрадиции в Грузию.

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани сообщила журналистам, что грузинская прокуратура в сентябре этого года подтвердила украинским коллегам, что требование по экстрадиции М.Саакашвили, направленное в Киев еще два года назад, остается в силе.

М.Саакашвили обвиняется в Грузии в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств в особо крупных размерах. Экс-президент Грузии считает, что все обвинения против него политически мотивированы и не имеют документального обоснования.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, СААКАШВИЛИ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]