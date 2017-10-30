Турция стремится экспортировать туркменский газ в Европу через свою территорию - Эрдоган

Турция продолжает серьезные попытки транспортировки туркменского газа через свою территорию в Европу, заявил турецкий президент Реджеб Тайип Эрдоган.

«Турция среди стран Организации экономического сотрудничества и развития является второй страной после Китая по темпам роста потребления природного газа. Поэтому проект TANAP (строительства Транс-Анатолийского газопровода) имеет решающее значение для удовлетворения растущих потребностей Турции в газе. В тоже время, поставки газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» на европейский рынок, внесут определенный вклад в деле энергетической безопасности Европы. Мы также прилагаем большие усилия, для того чтобы туркменский газ также стал частью этого проекта»,- сказал президент Турции в интервью азербайджанским СМИ.

По его словам, совместный азербайджано-турецкий проект TANAP имеет большое значение в деле обеспечения энергетической безопасности Европы. "Работы идут в соответствии с планом и надеемся, что в ближайшее время станем свидетелями начала функционирования газопровода", - отметил он.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что газ, который предполагается поставлять в рамках первой фазы TANAP, внесен в отчет потребления газа в Турции на последующие годы. «Также продолжаются соответствующие работы в рамках проекта «Турецкий поток» с Россией. Мы также готовы рассмотреть новые проекты экспорта газа с восточного средиземноморья и Ирака»,- сказал президент Турции.

По его словам, диверсификация источников газа с восточного средиземноморья стало новой альтернативой. «Турция участвует во всех маршрутах экспорта газа в Европу выгодных как с финансовой точки зрения, так и в плане наиболее короткого пути. Для превращения Турции в энергетический центр мы продолжим инвестиции в эту сферу»,- добавил Р.Т.Эрдоган.

Закладка фундамента газопровода TANAP протяженностью 1,85 тыс. км состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров. Стоимость проекта оценивается в $8 млрд.

В проекте TANAP 30% принадлежит турецкой BOTAS, 58% - SOCAR и 12% - британской BP.

Поставки газа по TANAP в Турцию начнутся в 2018 году. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.

Б.Рустамбеков