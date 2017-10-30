В ООН рассмотрят вопрос финансирования объединенных африканских сил по борьбе с торговлей людьми и терроризмом

В ООН в понедельник примут решение относительно вопроса финансирования объединенных вооруженных сил пяти африканских стран для борьбы с торговлей людьми и терроризмом в зоне Сахеля и Ливии, сообщает британская газета "Гардиан".

План о создании объединенных сил численностью в 5 тыс. человек нацелен на улучшение ситуации с безопасностью в регионе. Предполагается, что в эту группировку войдут военнослужащие, полицейские и гражданские лица из пяти государств - Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада.

По оценкам командования этих сил, для первого года операций им понадобится около 400 млн евро, тогда как на данный момент им удалось собрать лишь 108 млн евро, большая часть из которых была получена от стран-членов ЕС.

В частности, эту инициативу широко поддерживают Франция и Италия.

Между тем, от идеи финансирования объединенных африканских вооруженных сил отказались такие страны, как США и Великобритания.

Ранее в этом месяце генсек ООН Антониу Гуттериш призвал международное сообщество предпринимать активные действия для улучшения ситуации в области безопасности в этом регионе.

По его словам, "если международное сообщество не будет предпринимать экстренные меры для противостояния тем тенденциям, которые имеют место в этом регионе, безопасность всего этого региона, а также за его пределами будет подвергаться опасности, и миллионы людей могут столкнуться с насилием".

Ожидается, что совместные африканские силы смогут начать осуществлять свои операции в полном объеме к весне 2018 года. К настоящему моменту уже создана штаб-квартира этих сил, она расположена в городе Севарэ в Мали.