Азербайджан и Турция к 2022 году могут довести объем взаимных инвестиций до $30 млрд - Эрдоган

Азербайджан и Турция могут в течение пяти лет довести объем взаимных инвестиций до $30 млрд, заявил турецкий президент Реджеб Тайип Эрдоган.

«Фактический объем взаимных капиталовложений на конец 2016 года составил $23 млрд. Однако, у нас есть возможности довести эту цифру в течение 5 лет до $30 млрд. Мы будем тесно сотрудничать в вопросах поощрения иностранных инвестиций, привлечения крупных турецких компаний в Азербайджан и приватизации», - сказал Р.Т.Эрдоган в интервью азербайджанским СМИ.

При этом он добавил, что министерствами экономики двух стран ведется работа по организации «Road Show» в Турции в ближайшие дни.

«Кроме того, реализуются мероприятия по оживлению торговых связей с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и стимулированию предпринимателей. 28 октября в Игдыре состоялась встреча министров экономики двух стран с деловыми людьми, они ознакомили их с работой, проведенной в этом направлении. Надеемся на достижение в ближайшее время конкретных результатов по увеличению объемов торговли с Нахичеванью», - подчеркнул глава Турции.

Говоря о запуске железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Р.Эрдоган отметил, что данный коридор позволит доставлять грузы из Катая в страны Евросоюза за 12-15 дней, что составляет четверть времени, которое занимала перевозка этих же грузов ранее. «В настоящее время объем перевозки грузов через территорию Китая в Европу превышает 240 млн тонн (в год –ИФ-Аз). Если по БТК через территорию наших стран пойдет 10% этого объема, это уже составляет 24 млн тонн в год дополнительных грузов. Перевозка этих грузов по БТК по сравнению с другими коридорами на 30-45 дней меньше и будет более выгодной для грузоперевозчиков», - считает Р.Эрдоган.

Он отметил, что данный проект помимо экономических преимуществ, с политической точки зрения принесет мир, повысит безопасность, стабильность и социальное благосостояние народов.

Как сообщалось ранее, 30 октября в Баку состоится официальная церемония открытия железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. В церемонии примут участие президенты Азербайджана, Турции, Казахстана, премьер-министры Грузии и Узбекистана.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.

«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.

Н.Аббасова