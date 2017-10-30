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Дальнее зарубежье 30.10.2017 15:45

В Великобритании задержали двух подростков по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники контртеррористического подразделения полиции Великобритании задержали двух подростков по подозрению в планировании теракта, сообщает в понедельник сайт газеты "дейли телеграф".

Подросткам по 14 лет, их задержали в воскресенье в городе Норталлертон, расположенном в графстве Норт-Йоркшир. После задержания подростков перевели в полицейский участок в графстве Уэст-Йоркшир, где их допрашивают.

В Норт-Йоркшире проходят обыски. Газета не уточняет, какое именно нападение готовили подростки.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПОДРОСТКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ, ТЕРРОРИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]