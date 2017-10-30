Посредники по Карабаху в середине ноября планируют встречу с главами МИД Азербайджана и Армении - Мамедъяров

Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию в середине ноября планируют встречу с главами МИД Азербайджана и Армении, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Встреча может состояться в середине ноября, она будет раздельной. Целью встречи является интенсифицировать переговорный процесс в рамках поручений президентов Азербайджана и Армении", - сказал Э.Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам, в данный момент уточняются сроки и место встречи глав МИД и сопредседателей.

Ф.Исазаде