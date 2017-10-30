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Карабахский конфликт 30.10.2017 13:29

Посредники по Карабаху в середине ноября планируют встречу с главами МИД Азербайджана и Армении - Мамедъяров

Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию в середине ноября планируют встречу с главами МИД Азербайджана и Армении, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Встреча может состояться в середине ноября, она будет раздельной. Целью встречи является интенсифицировать переговорный процесс в рамках поручений президентов Азербайджана и Армении", - сказал Э.Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам, в данный момент уточняются сроки и место встречи глав МИД и сопредседателей.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]