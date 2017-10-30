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Регион 30.10.2017 13:28

Россия предложила провести в 2017 году встречу глав МИД прикаспийских стран в Москве по статусу Каспия – глава МИД Азербайджана

Россия предложила провести встречу глав МИД прикаспийских стран в Москве по статусу Каспия до конца 2017 года, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Есть очень хорошие предложения российской стороны по определению статуса Каспийского моря. Я уже получил предложение провести встречу глав МИД прикаспийских стран в Москве с тем, чтобы ещё дальше пойти", - сказал Э.Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам, предположительно встреча глав МИД состоится до конца 2017 года.

"На следующий год мы должны провести саммит в Казахстане", - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КАСПИЙ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]