Россия предложила провести в 2017 году встречу глав МИД прикаспийских стран в Москве по статусу Каспия – глава МИД Азербайджана

Россия предложила провести встречу глав МИД прикаспийских стран в Москве по статусу Каспия до конца 2017 года, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Есть очень хорошие предложения российской стороны по определению статуса Каспийского моря. Я уже получил предложение провести встречу глав МИД прикаспийских стран в Москве с тем, чтобы ещё дальше пойти", - сказал Э.Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам, предположительно встреча глав МИД состоится до конца 2017 года.

"На следующий год мы должны провести саммит в Казахстане", - добавил он.

Ф.Исазаде