Россия предложила провести в 2017 году встречу глав МИД прикаспийских стран в Москве по статусу Каспия – глава МИД Азербайджана

Россия предложила провести встречу глав МИД прикаспийских стран в Москве по статусу Каспия до конца 2017 года, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
"Есть очень хорошие предложения российской стороны по определению статуса Каспийского моря. Я уже получил предложение провести встречу глав МИД прикаспийских стран в Москве с тем, чтобы ещё дальше пойти", - сказал Э.Мамедъяров журналистам в понедельник.
По его словам, предположительно встреча глав МИД состоится до конца 2017 года.
"На следующий год мы должны провести саммит в Казахстане", - добавил он.
Ф.Исазаде
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