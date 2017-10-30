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Внешняя политика 30.10.2017 13:53

Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана в конце декабря обсудят вопросы регионального сотрудничества

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана состоится в конце декабря в Баку, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В конце декабря в Баку состоится трёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана", - сказал Э.Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам, на встрече "будут обсуждаться вопросы регионального и международного сотрудничества".

Э.Мамедъяров подчеркнул, что в конце ноября в Баку состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана. "Для Азербайджана это очень важные игроки, как с политической, так и экономической точки зрения. Мы планируем обсудить и вызовы, и угрозы, а также возможности, которые существуют между народами", - добавил глава МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ТУРЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]