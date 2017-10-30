Главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана в конце декабря обсудят вопросы регионального сотрудничества

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана состоится в конце декабря в Баку, заявил глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«В конце декабря в Баку состоится трёхсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана", - сказал Э.Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам, на встрече "будут обсуждаться вопросы регионального и международного сотрудничества".

Э.Мамедъяров подчеркнул, что в конце ноября в Баку состоится встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана. "Для Азербайджана это очень важные игроки, как с политической, так и экономической точки зрения. Мы планируем обсудить и вызовы, и угрозы, а также возможности, которые существуют между народами", - добавил глава МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде