ЦИК Киргизии утвердил итоги выборов президента, экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков набрал 54,22%

ЦИК Киргизии объявил официальные итоги прошедших 15 октября выборов президента страны.
По официальным данным, кандидат от Социал-демократической партии республики, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков на выборах набрал 54,22% голосов избирателей, сообщил замглавы ЦИК Киргизии Абдыжапар Бегматов в понедельник на заседании ЦИК республики.
Его соперник, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набрал 33,49% голосов.
Выборы президента прошли 15 октября, в них участвовали 11 кандидатов, явка на выборах президента Киргизии составила 56,34%.
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