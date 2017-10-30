ЦИК Киргизии утвердил итоги выборов президента, экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков набрал 54,22%

ЦИК Киргизии объявил официальные итоги прошедших 15 октября выборов президента страны.

По официальным данным, кандидат от Социал-демократической партии республики, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков на выборах набрал 54,22% голосов избирателей, сообщил замглавы ЦИК Киргизии Абдыжапар Бегматов в понедельник на заседании ЦИК республики.

Его соперник, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набрал 33,49% голосов.

Выборы президента прошли 15 октября, в них участвовали 11 кандидатов, явка на выборах президента Киргизии составила 56,34%.