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СНГ 30.10.2017 16:00

ЦИК Киргизии утвердил итоги выборов президента, экс-премьер Киргизии Сооронбай Жээнбеков набрал 54,22%

ЦИК Киргизии объявил официальные итоги прошедших 15 октября выборов президента страны.

По официальным данным, кандидат от Социал-демократической партии республики, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков на выборах набрал 54,22% голосов избирателей, сообщил замглавы ЦИК Киргизии Абдыжапар Бегматов в понедельник на заседании ЦИК республики.

Его соперник, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набрал 33,49% голосов.

Выборы президента прошли 15 октября, в них участвовали 11 кандидатов, явка на выборах президента Киргизии составила 56,34%.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]