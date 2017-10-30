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Социум 30.10.2017 14:02

Баку работает над возвращением женщин и детей, находящихся в Ираке, их численность превышает 100 человек – глава МИД Азербайджана

Баку работает над возвращением азербайджанских женщин и детей, находящихся в Ираке, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Вопросы возвращения на Родину детей и женщин, находящихся в Ираке, занимаются министерства иностранных дел и внутренних дел, Госкомитет по делам семьи, женщин и детей Азербайджана", - сказал Э.Мамедъяров журналистам в понедельник.

По его словам, с правительством Ирака ведутся обсуждения о том, как эти лица попали в Ирак, чем они там занимались и их будущее. "По каждому человеку будет применяться индивидуальный подход. В Ираке находятся более 100 женщин и детей из Азербайджана. В течение месяца их список будет уточнен", - добавил глава МИД.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАК, ДЕТИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]