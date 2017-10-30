Хорватия планирует войти в еврозону в течение семи-восьми лет - премьер

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович заявил в понедельник, что Хорватия хотела бы присоединиться к еврозоне в ближайшие семь-восемь лет, сообщают европейские СМИ.

"Мы не хотим определять точную дату, но мы хотели бы, чтобы Хорватия стала членом еврозоны не позже, чем через два парламентских срока", - сказал А.Пленкович на экономической конференции, посвященной вопросу вступления Хорватии в зону евро. Европейские СМИ отмечает, что, таким образом, речь идет как раз о семи или восьми годах.

Хорватия с 2013 года является членом Евросоюза, однако не входит в еврозону. Национальная валюта Хорватии - куна.