Бельгийская полиция провела обыски и задержания в рамках дела о попытке теракта в поезде в 2015 году

Четыре человека задержаны и подвергнуты допросу в Бельгии в рамках расследования неудавшейся попытки теракта в международном поезде компании Thalys 21 августа 2015 года, сообщил телеканал RTBF.

Минувшей ночью и утром в понедельник шесть обысков были проведены в брюссельских коммунах Моленбек, Лакен, Андерлехт и в двух бельгийских тюрьмах.

Среди задержанных - Юсеф Сирай, подозреваемый в связях с одним из организаторов парижских терактов 13 ноября 2015 года Абдельхамидом Абааудом и пытавшимся совершить теракт в поезде Thalys Аюбом эль Хаззани.

В 2009 году Ю.Сирай был осужден за вооруженное ограбление вместе с будущим исполнителем теракта в брюссельском метро 22 марта 2016 года Халидом эль-Бакрауи.

По данным СМИ, в ходе проведенных обысков не было обнаружено ни оружия, ни взрывчатки.

Судебный следователь должен позднее принять решение, будет ли продлено содержание под стражей задержанных.