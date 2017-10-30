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Дальнее зарубежье 30.10.2017 16:27

Бельгийская полиция провела обыски и задержания в рамках дела о попытке теракта в поезде в 2015 году

Четыре человека задержаны и подвергнуты допросу в Бельгии в рамках расследования неудавшейся попытки теракта в международном поезде компании Thalys 21 августа 2015 года, сообщил телеканал RTBF.

Минувшей ночью и утром в понедельник шесть обысков были проведены в брюссельских коммунах Моленбек, Лакен, Андерлехт и в двух бельгийских тюрьмах.

Среди задержанных - Юсеф Сирай, подозреваемый в связях с одним из организаторов парижских терактов 13 ноября 2015 года Абдельхамидом Абааудом и пытавшимся совершить теракт в поезде Thalys Аюбом эль Хаззани.

В 2009 году Ю.Сирай был осужден за вооруженное ограбление вместе с будущим исполнителем теракта в брюссельском метро 22 марта 2016 года Халидом эль-Бакрауи.

По данным СМИ, в ходе проведенных обысков не было обнаружено ни оружия, ни взрывчатки.

Судебный следователь должен позднее принять решение, будет ли продлено содержание под стражей задержанных.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ПОЕЗД, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]