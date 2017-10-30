Президент Франции и саудовский наследный принц обсудили по телефону борьбу с терроризмом

Президент Франции Эмманюэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили способы борьбы с терроризмом, сообщают в понедельник официальные саудовские СМИ.

По их информации, одной из главных тем также стали двусторонние отношения Франции и Саудовской Аравии.

Отмечается, что стороны договорились координировать усилия для укрепления безопасности и стабильности региона.