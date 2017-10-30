Президент Молдавии пригласил румынского коллегу в Кишинев

Президент Молдавии Игорь Додон пригласил президента Румынии Клауса Йоханниса посетить с визитом Кишинев, официальное письмо с приглашением было передано в понедельник через посла Румынии в Кишиневе Даниела Ионицэ.

"Между государственными лидерами Молдавии и Румынии необходимо наладить ответственные и конструктивные взаимоотношения. Рассчитываю на готовность президента Румынии встретиться в Кишиневе в любое удобное для него время", - написал И.Додон на своей странице Facebook.

Президент Молдавии также отметил, что провел с послом Румынии "несколько дружеских и плодотворных бесед о необходимости взвешенного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, как в области экономики, так и в области культуры".

"Заверил его в том, что молдавско-румынские отношения сохраняют для Молдавии основополагающий характер в силу соседства, общих исторических событий, а также культурной близости. Мы - два независимых и суверенных государства, которые должны искать и находить новые возможности для уважительного и полезного для граждан сотрудничества", - написал И.Додон.

Он выразил уверенность, что "постоянный диалог будет способствовать устранению всех недоразумений и сложностей, все еще возникающих в отношениях между государствами или между ведомствами".