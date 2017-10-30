EIB выделит на проект ЮГК кредит на $1,3 млрд

Европейский инвестиционный банк (EIB) выделит кредит на сумму $1,3 млрд на проект Южный газовый коридор, заявил руководитель проекта строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) Салтук Дюзйол.

«В настоящее время с международными финансовыми институтами продолжаются обсуждения по финансированию проекта TANAP. Мы ожидаем одобрения со стороны EIB кредита на $1,3 млрд (для ЗАО «CQD» и BOTAS – ИФ). Одобрение кредита на $500 млн для проекта TANAP со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), как ожидается, завершит переговорный процесс между нашими партнерами и EIB раньше ожидаемого срока», - отметил С.Дюзйол турецкому агентству «Анадолу».

Он напомнил, что ЕБРР, Всемирный банк и Азиатский банк развития одобрили выделение кредита на сумму около $2,5 млрд для финансирования проекта TANAP.

По его словам, в рамках реализации проекта TANAP уже подписаны и будут заключены кредитные соглашения на $3,95 млрд. «По последним расчетам, бюджет TANAP сократился до $7,9 млрд. При этом экономия средств составила $3,8 млрд (по сравнению с первоначальным бюджетом - ИФ). Реализация 80% подобных проектов обычно завершается с превышением сроков и суммы первоначальных расходов, но мы до сегодняшнего дня демонстрировали обратное», - сказал он.

С.Дюзйол также отметил, что к настоящему времени завершено 93% работ по строительству 1350-километрового участка газопровода TANAP от границы с Грузией до Эскишехира (Турция - ИФ), который условно назван «Фазой 0».

«В начале 2018 года трубопровод будет заполнен газом в точке на границе Грузии и Турции для тестирования его систем. Все подземные и надземные сооружения, входящие в состав газопровода, будут по отдельности протестированы в течение полугода. В конце июня 2018 года TANAP будет готов к поставкам газа в Турцию», - сказал Дюзйол.

По его словам, строительство «Фазы-1», которая включает участок TANAP от Эскишехира до границы Греции, завершится в середине 2019 года. «В связи с некоторыми политическими и административными проблемами проект будет полностью завершен в первом квартале 2020 года, и поставки газа по TANAP в Европу начнутся в марте 2020 года», - отметил С.Дюзйол.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.

В проекте TANAP 30% принадлежит турецкой BOTAS, 58% - SOCAR и 12% - британской BP.

Поставки газа по TANAP в Турцию начнутся с конца июня 2018 года. Причем в первый год объем поставок газа в Турцию составит 2 млрд кубометров, во второй год – 4 млрд кубометров, в третий год – 6 млрд кубометров.

Н.Аббасова