Рухани отказался от встречи с Трампом в ООН в сентябре, заявляют в Тегеране

Президент Ирана Хасан Рухани отклонил предложение президента Дональда Трампа о встрече на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми.
"Американская сторона выразила желание провести такую встречу, однако это предложение не было принято президентом Рухани", - сказал журналистам Б.Касеми, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.
Д.Трамп с момента прихода в Белый дом занял крайне негативную позицию к одобренному в июле 2015 года международными посредниками (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблеме, назвав этот документ худшей сделкой, заключенной прежней администрацией Барака Обамы. Кроме того, президент США ввел новые односторонние санкции в отношении Тегерана, считая иранские власти одними из основных спонсоров терроризма и источников дестабилизации положения на Ближнем Востоке.
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