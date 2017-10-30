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СНГ 30.10.2017 15:24

Рухани отказался от встречи с Трампом в ООН в сентябре, заявляют в Тегеране

Президент Ирана Хасан Рухани отклонил предложение президента Дональда Трампа о встрече на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми.

"Американская сторона выразила желание провести такую встречу, однако это предложение не было принято президентом Рухани", - сказал журналистам Б.Касеми, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.

Д.Трамп с момента прихода в Белый дом занял крайне негативную позицию к одобренному в июле 2015 года международными посредниками (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблеме, назвав этот документ худшей сделкой, заключенной прежней администрацией Барака Обамы. Кроме того, президент США ввел новые односторонние санкции в отношении Тегерана, считая иранские власти одними из основных спонсоров терроризма и источников дестабилизации положения на Ближнем Востоке.

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Тэги: ИРАН, США, ПРЕЗИДЕНТ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]