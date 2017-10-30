Пресс-релиз

4 ноября 2017 года (начало – в 10:00 часов), в День народного единства, в Бакинском государственном университете (адрес: ул. З. Халилова, д. 23, Новый корпус, этаж 8) пройдет «Большой этнографический диктант».
В 2016 году диктант написали 90 тысяч человек по всей России: 35 тысяч очно и более 50 тысяч – онлайн. С этого года образовательная акция становится международной. В России и за рубежом диктант будут писать на 1500 площадках. Больше всего площадок откроется в Удмуртии и в Красноярском крае – 210 и 137 соответственно.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Россотрудничества, научный партнер акции - кафедра управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Стать участником Диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно будет найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России http://fadn.gov.ru, а также в группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
В диктанте уже изъявили желание принять участие студенты Бакинского государственного университета и Бакинского Славянского университета, примут участие и известные в Азербайджане люди – директор Государственный историко-этнографического музея-заповедника «Гала» Малахат Фараджова, заместитель председателя Русской общины Азербайджана Юрий Зенин, писатель Натиг Расулзаде, главный редактор информационного агентства «Новости-Азербайджан» Гюльнара Мамедзаде, советник исполнительного директора Бакинского международного центра мультикультурализма Валентин Кулик.
Просим представителей прессы для аккредитации обратиться в Российский информационно-культурный центр в городе Баку по электронной почте [email protected].
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected].
Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку
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