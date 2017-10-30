Президенты Азербайджана и Турции, премьеры Грузии, Казахстана и Узбекистана запустили ж/д БТК

Президенты Азербайджана и Турции, премьер-министры Казахстана, Грузии и Узбекистана запустили в понедельник в Баку железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По дороге были пущены грузовые и пассажирские составы.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Ф.Исазаде