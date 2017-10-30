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30.10.2017 15:31

В Баку состоялось очередное заседание Методического центра русского языка при РИКЦ

30 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоялось заседание Методического центра русского языка при РИКЦ. Как известно, этот Центр существует при РИКЦ с 2009 года.

В рамках его заседания состоялся семинар «Развитие речевой культуры школьника в современном образовательном пространстве: мотивация, методики, технологии». В ходе семинара выступили учитель русского языка и литературы Образовательного комплекса «школа-лицей» Бакинского Славянского университета (БСУ), старший преподаватель БСУ Джамиля Сафарова, учитель русского языка и литературы школы № 151 города Баку Санубер Алмасова, учитель русского языка и литературы школы № 233 города Баку Наталья Парамонова.

Вела заседание председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина. Все его участники получили методические материалы по обсуждаемой тематике.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]