Объем перевозок грузов по БТК в 2030 году достигнет 17 млн тонн, пассажиров – 3 млн человек - Эрдоган

Объем грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в 2030 году должен составить 17 млн тонн, заявил президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган.

"Мы ставим цель выйти в 2030 году на объем грузоперевозок по БТК в 17 млн тонн, пассажироперевозок – 3 млн человек", - сказал Р.Т.Эрдоган в понедельник в Баку на церемонии ввода в строй БТК.

По его словам, в целом, БТК обладает потенциалом для увеличения объема грузоперевозок из Китая в Европу. "На сегодняшний день из Китая в Европу перевозится 240 млн тонн грузов. Если 10% этих грузов будет следовать по БТК - это уже 24 млн тонн", - отметил он.

Он добавил, что запуск БТК позволит организовать прямое железнодорожное сообщение из Лондона в Пекин.

"Проектом БТК мы смогли объединить все центрально-азиатские страны через порт Алят (Азербайджан - ИФ) с европейскими странами. Это важный шаг для нашего будущего. Мы продолжим нашу работу по созданию общего коридора", - подчеркнул турецкий лидер.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Ф.Исазаде