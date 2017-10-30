Состоялся второй CEO Lunch Tbilisi

Caspian European Club, Caspian American Clubи грузинская компания Caspian Energy Georgia провели (27октября)в ГрузиивторойCEO Lunch Tbilisi.

В качестве почетных гостей наCEO Lunch Tbilisiприняли участие первый заместитель министра финансов Грузии Гиоргий Табуашвили, заместитель министра финансов Грузии Лаша Хутсишвили, Чрезвычайный иПолномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Дурсун Гасанов, глава департамента макроэкономического анализа и планирования фискальной политикиминистерства финансов ГрузииЕкатерина Микабадзе, глава Марнеульского мунипалицета Теймур Абазов игенеральный директорSOCAR Energy Georgia,глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов.

Выступивший на форуме первый заместитель министра финансов Грузии Гиоргий Табуашвили и другие представители министерства финансов провели презентации и рассказали гостям о последних экономических тенденциях в экономике Грузии, а также о реализуемых проектах быстрого экономического развития, состоящего из 4 пунктов.Также всем участникамCEO Lunch Tbilisi была представлена информация о налоговых преимуществах и дополнительных возможностях для компаний, осуществляющих свою деятельность в Грузии.

Поприветствовав всех гостей, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Дурсун Гасанов подчеркнул, что со дня обретения независимости, Азербайджан достиг успехов во многих направлениях и динамично развивался, благодаря основе, которая была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым иуспешнопродолжается сегодня Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал Посол Дурсун Гасанов. Он отметил, что организация мероприятий такого рода служит толчком к еще большему развитию двусторонних торговых и экономических отношений между двумя странами, будет способствовать привлечению инвестиций и налаживанию бизнес-контактов между компаниями Азербайджана и Грузии. Посол отметил высокие темпы развития двусторонних отношений между двумя странами, выразив уверенность, что азербайджано-грузинские отношения будут продолжать развиваться также динамично и дальше. «Примером тому служит ряд ключевых проектов, в которых, задействованы Азербайджан и Грузия - действующий нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс иTANAP. Примечательно то, что 30 октября состоится церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая является частью масштабного проекта по соединению железных дорог южного Кавказа с Европой через Турцию», - сказал Посол Дурсун Гасанов.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директорCaspianEuropeanClub иCaspianAmerican ClubТельман Алиев поблагодарил Правительство Грузии и Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики Дурсуна Гасанова за активную поддержку возобновления деятельностиCaspian Energy Georgia.Он отметил, что мероприятия такого рода будут проводиться на регулярной основе.Тельман Алиев напомнил, что 29 сентября состоялся первый CEO Lunch Tbilisi с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, первого вице-премьер-министра Грузии, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили, министра экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргия Гахарии, губернатора региона Квемо-Картли Григола Немсадзе и Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Грузии Дурсуна Гасанова.

Также, по словам Тельмана Алиева, в марте 2018 года при поддержке Правительства Грузии и Азербайджанской Республики,а такжепри организационной поддержкеCaspian European Club, Caspian American Clubи грузинской компании Caspian Energy Georgiaсостоится5-й Международный «Caspian Energy Forum», на открытии, которого планируется участие Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех членов Правительства Грузии, представляющих экономический и энергетический блок.

Для участников встречи была проведена презентацияPASHA Bank Georgia, который являетсяcпонсоромCEOLunch Tbilisiдо конца 2017 года. На мероприятии приняло участие около 80 бизнесменов из Азербайджана и Грузии.



CEO Lunch Tbilisi – является одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным сектором Грузии и Азербайджана, а также создает дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов.

На CEO Lunch Tbilisi обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, затрагивались интересующие их вопросы по ведению бизнеса в разных регионах страны, а также сделаны предложения по расширению сотрудничества в различных секторах экономики.

Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club иCaspianAmericanClubявляется Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

По его словам, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.