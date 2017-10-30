Российская сторона передала Вьетнаму третий фрегат проекта 11661 "Гепард-3,9", сообщает журнал "Джейнз", специализирующийся на военной тематике.

Он отмечает, что этот корабль заметно усилит возможности ВМС Вьетнама по борьбе с подлодками.

"Джейнз" отмечает со ссылкой на портал по отслеживанию передвижения судов, что фрегат был доставлен во вьетнамский порт еще 27 октября.