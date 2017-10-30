Генпрокурор Испании объявил о подаче иска против каталонских политиков, причастных к объявлению независимости

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса объявил в понедельник о подаче иска против каталонских политиков, имеющих отношение к провозглашению региональным парламентом независимости, сообщают испанские СМИ.
Генпрокурор пояснил, что речь идет об обвинениях в мятеже, растрате госсредств.
Правительство Испании в конце прошлой недели отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, после этого Мадрид взял на себя управление этим автономным сообществом. Эти меры последовали за объявлением каталонским парламентом независимости.
Планируется, что управление Каталонией из Мадрида продлится до декабрьских выборов в этом автономном сообществе.
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