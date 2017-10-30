В Хельсинки появился полицейский, который будет поддерживать правопорядок в интернете

В столице Финляндии создана должность сетевого полицейского, в обязанности которого будет входить разоблачение появляющихся в социальных сетях фейковых новостей и борьба с риторикой ненависти.
Сетевым полицейским назначен старший инспектор полиции Хельсинки Теэму Хокканен (Teemu Hokkanen), сообщил в понедельник портал телерадиовещания Yle.
По словам Т.Хокканена, "работа сетевого полицейского заключается примерно в том же, что и работа обычного полицейского, то есть в поддержании правопорядка, только в данном случае сферой деятельности полицейского является не реальный мир, а интернет".
В частности, ему придется оперативно оповещать о происходящем в интернете.
"Если что-то произойдет, что может заинтересовать общество или СМИ, необходимо сообщать об этом как можно скорее", - рассказал сетевой полицейский.
Кроме того, ему придется опровергать различные слухи и ложные новости.
"Зачастую они (ложные новости - ИФ) возникают в небольших сообществах и не влияют на большое общество. Большинство из нас проявляет интерес к тому, что может угрожать нормальной организации и безопасности общества", - считает Т.Хоканен.
По его словам, сетевые полицейские необходимы для того, чтобы успокоить разгоревшуюся из-за какого-то события дискуссию в социальных медиа.
Хельсинкская полиция уже присутствует в Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме и Снапчате, а в пятницу откроется аккаунт полиции в Ватсапе.
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