Почти миллион человек остался без электроснабжения из-за непогоды на северо-востоке США

Примерно 930 тыс. человек остались без электроснабжения из-за штормовой погоды в ряде штатов на северо-востоке США, сообщил в понедельник телеканал Эн-би-си.

Многие образовательные учреждения в регионе Новая Англия, куда входят такие штаты, как Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт, сообщили о приостановке работы в связи с закрытием дорог и отключением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что штормовая погода на северо-востоке США привела к отключению электроснабжения в штатах Коннектикут, Род-Айленд и Массачусетс, в результате чего сотни тысяч человек остались без электричества.

В ночь на понедельник в регионе были зафиксированы ливневые дожди и сильный ветер, в результате которых произошел обвал линий электроснабжения.

Восстановительные работы осложняются затоплениями в некоторых районах.

Местные власти предупредили граждан о вероятности продолжения штормовой погоды.