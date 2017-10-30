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Дальнее зарубежье 30.10.2017 15:54

Почти миллион человек остался без электроснабжения из-за непогоды на северо-востоке США

Примерно 930 тыс. человек остались без электроснабжения из-за штормовой погоды в ряде штатов на северо-востоке США, сообщил в понедельник телеканал Эн-би-си.

Многие образовательные учреждения в регионе Новая Англия, куда входят такие штаты, как Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт, сообщили о приостановке работы в связи с закрытием дорог и отключением электроснабжения.

Ранее сообщалось, что штормовая погода на северо-востоке США привела к отключению электроснабжения в штатах Коннектикут, Род-Айленд и Массачусетс, в результате чего сотни тысяч человек остались без электричества.

В ночь на понедельник в регионе были зафиксированы ливневые дожди и сильный ветер, в результате которых произошел обвал линий электроснабжения.

Восстановительные работы осложняются затоплениями в некоторых районах.

Местные власти предупредили граждан о вероятности продолжения штормовой погоды.

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Тэги: США, ПОГОДА, ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]