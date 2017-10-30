Почти миллион человек остался без электроснабжения из-за непогоды на северо-востоке США

Примерно 930 тыс. человек остались без электроснабжения из-за штормовой погоды в ряде штатов на северо-востоке США, сообщил в понедельник телеканал Эн-би-си.
Многие образовательные учреждения в регионе Новая Англия, куда входят такие штаты, как Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт, сообщили о приостановке работы в связи с закрытием дорог и отключением электроснабжения.
Ранее сообщалось, что штормовая погода на северо-востоке США привела к отключению электроснабжения в штатах Коннектикут, Род-Айленд и Массачусетс, в результате чего сотни тысяч человек остались без электричества.
В ночь на понедельник в регионе были зафиксированы ливневые дожди и сильный ветер, в результате которых произошел обвал линий электроснабжения.
Восстановительные работы осложняются затоплениями в некоторых районах.
Местные власти предупредили граждан о вероятности продолжения штормовой погоды.
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