Саммит Шелковый путь пройдет в Тбилиси в конце ноября – премьер Грузии

Саммит "Шелковый путь" состоится 28-29 ноября в Тбилиси, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"В Тбилиси 28-29 ноября состоится саммит "Шелковый путь, в котором примут участие 40 стран", - сказал Г.Квирикашвили в понедельник в Баку.

По словам грузинского премьера, на мероприятии будут представлены бизнес- круги, в том числе частный и государственный сектор.

Ф.Исазаде