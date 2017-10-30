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Транспорт и связь 30.10.2017 16:21

Саммит Шелковый путь пройдет в Тбилиси в конце ноября – премьер Грузии

Саммит "Шелковый путь" состоится 28-29 ноября в Тбилиси, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"В Тбилиси 28-29 ноября состоится саммит "Шелковый путь, в котором примут участие 40 стран", - сказал Г.Квирикашвили в понедельник в Баку.

По словам грузинского премьера, на мероприятии будут представлены бизнес- круги, в том числе частный и государственный сектор.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПУТЬ, ШЕЛКОВЫЙ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]